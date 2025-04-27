Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget, deplasmanda Bornova Hitabspor'u 12-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek 67 puana yükseldi ve averajla liderliği ele geçirdi.
Zirve ortağı Fenerbahçe Petrol Ofisi ise Beylerbeyispor'u 1-0 yenerek aynı puana ulaşarak ikinci sırada yer aldı.
Zirve ortağı Fenerbahçe Petrol Ofisi ise Beylerbeyispor'u 1-0 yenerek puanını 67 yaptı.
Ligin son haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget, sahasında Galatasaray Petrol Ofisi'yle karşılaşacak. Fenerbahçe ise Algspor deplasmanında boy gösterecek.
Ligde 25. hafta sonuçları şöyle:
Karadeniz Ereğli Belediyespor-Ünye Kadın Spor Kulübü: 0-3 (Hükmen)
Beşiktaş JK United Payment-Fatih Vatanspor: 3-2
Amed Sportif Faaliyetler-Hakkarigücüspor: 2-0
Fenerbahçe Petrol Ofisi-Beylerbeyispor: 1-0
Galatasaray Petrol Ofisi-Algspor: 3-0
Bornova Hitabspor-Ankara Büyükşehir Belediye Fomget: 1-12
Trabzonspor-Çekmeköy Bilgidoğa: 17-0