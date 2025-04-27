Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget, deplasmanda Bornova Hitabspor'u 12-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek 67 puana yükseldi ve averajla liderliği ele geçirdi.

Zirve ortağı Fenerbahçe Petrol Ofisi ise Beylerbeyispor'u 1-0 yenerek aynı puana ulaşarak ikinci sırada yer aldı.

Zirve ortağı Fenerbahçe Petrol Ofisi ise Beylerbeyispor'u 1-0 yenerek puanını 67 yaptı.

Ligin son haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget, sahasında Galatasaray Petrol Ofisi'yle karşılaşacak. Fenerbahçe ise Algspor deplasmanında boy gösterecek.

Ligde 25. hafta sonuçları şöyle:

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Ünye Kadın Spor Kulübü: 0-3 (Hükmen)

Beşiktaş JK United Payment-Fatih Vatanspor: 3-2

Amed Sportif Faaliyetler-Hakkarigücüspor: 2-0

Fenerbahçe Petrol Ofisi-Beylerbeyispor: 1-0

Galatasaray Petrol Ofisi-Algspor: 3-0

Bornova Hitabspor-Ankara Büyükşehir Belediye Fomget: 1-12

Trabzonspor-Çekmeköy Bilgidoğa: 17-0