Geçtiğimiz Cuma günü, öğrenciler Ankara Konur Sokak’ta adalet yürüyüşü gerçekleştirmek istedi. Ancak yürüyüşün izinsiz olduğu gerekçesiyle öğrenciler güvenlik güçleri tarafından engellendi ve 30 öğrenci gözaltına alındı.

Bugün ise gözaltına alınan öğrenciler için bir grup, Sıhhiye Adliyesi önünde toplanarak destek gösterisi yaptı. Öğrenciler, gözaltına alınan arkadaşlarının serbest bırakılmasını talep ederken, edinilen bilgilere göre, 11 öğrenci bugün serbest bırakıldı. Serbest bırakılan öğrenciler, büyük bir rahatlama yaşarken, diğer arkadaşlarının da bir an önce serbest bırakılmasını bekliyor.

Olayla ilgili olarak sosyal medyada çeşitli paylaşımlar yapılırken, öğrencilerin ve destekçilerin hak talepleri de gündemde.