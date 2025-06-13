GONCAGÜL KONAŞ

Türkiye’de trafik kazaları, alınan tüm fiziki önlemlere rağmen can ve mal kayıplarına yol açmaya devam ediyor. Türkiye Fahri Trafik Müfettişleri Derneği Genel Başkanı Tahsin Sendinç, kazaların arkasında yatan en büyük etkenin eksik eğitim ve yetersiz denetim olduğunu söyledi. Sendinç, yalnızca sürücülerin değil; yol yapım, bakım, denetim ve işaretleme gibi trafikte görev alan tüm tarafların ortak bir eğitim sürecine tabi tutulması gerektiğini vurgularken, eğitim müfredatının da teknolojik gelişmelerle uyumlu hale getirilmesinin şart olduğunu ifade etti.

“TRAFİK KAZALARININ YILLIK ZARARI 15 MİLYAR DOLARDAN FAZLA”

Yıllık maliyetin kamuya açık şekilde paylaşılmadığını vurgulayan Sendinç, “Trafik kazalarının ülkemize yıllık maddi zararı kamuya açık platformlarda açıklanmamış olsa da 15 milyar dolardan fazla bir maliyet olduğu değerlendirilmektedir.” diye konuştu.

Eğitim eksikliğine sadece sürücülerin değil, yol yapım, bakım ve denetim görevlilerinin de dahil olduğunu vurgulayan Sendinç, “Eğitim eksikliği denince sürücü, yaya, yol yapım, bakım, işaretleme ve onarımı yapanların eğitimleri ile trafikte denetleme görevi yapanların eğitimi anlaşılmalıdır.” ifadelerini kullandı.

“AYNI EĞİTİM MÜFREDATI HERKESE UYGULANMALI”

Gelişen teknolojilere uygun bir eğitim modeline geçilmesi gerektiğini belirten Sendinç, “Gelişen teknoloji dikkate alınarak yeniden belirlenecek eğitim müfredatı hazırlanarak eğitim verilmeli ve yapılan eğitim denetlenmelidir. Sürücü, yaya, karayolu yapım, bakım ve işaretlemesi yapanlar ve trafikte denetim yapanların tamamı aynı trafik eğitimini almalı.” dedi.

Uluslararası geçerliliğe vurgu yapan Sendinç, “Karayolları kanunu evrenseldir ve bizde ehliyet alanlar dünyada araç kullanabiliyor. Kurallar dünya ile aynı olduğuna göre uygulama da aynı olmalıdır.” şeklinde konuştu.

“EĞİTİCİ YETKİSİ GERİ ALINMALI”

Sürücü eğitim sisteminin sil baştan ele alınması gerektiğini savunan Sendinç, “Sürücü kursu uygulaması gözden geçirilmeli, gerekiyorsa kurs uygulamasına son verilmeli. Eğitim verecek kişilere belli şartlarla yetki verilmeli. Eğittiği adayın sınava hazır olduğunu beyan ettiğinde, tarafsız bir komisyon tarafından kameralı ortamda direksiyon sınavı yapılmalıdır.” dedi.

Sürücü belgelerinin yalnızca sağlık açısından uygun adaylara verilmesi gerektiğini vurgulayan Sendinç, “Adaylar göz, kulak burun boğaz, ortopedi, psikiyatri ve dahiliye uzmanı doktorlardan oluşan bir heyetten sağlık raporu almalı.” diye konuştu.

“DENETİM TUZAK OLARAK GÖRÜLMEMELİ”

Denetimin trafikte hata oranını düşüreceğini belirten Sendinç, “Denetim yapacak görevli eğitilmeli ve sadece kural ihlaline değil, aracın güvenli yolculuk için uygun olup olmadığına da bakılmalıdır. Yapay zeka ile yapılacak denetimlerde, suç işleyen aracın tebligatı gelişmiş cihaz tarafından doğrudan sisteme kaydedilmeli.” ifadelerini kullandı.

Teknolojik denetimlerde hata payına dikkat çekilmesi gerektiğini belirten Sendinç, “Hız limitinden dolayı tutanak düzenlenecekse cihazların kalibrasyonu, ışık ihlali varsa sürücünün ışığı görüp fren yapabileceği mesafe dikkate alınmalı.” dedi.

“BAZI ARAÇLAR İÇİN ÜNİVERSİTE MEZUNU ŞARTI GETİRİLMELİ”

Ağır vasıta ve iş makineleri gibi araçları kullanacakların daha nitelikli eğitime tabi tutulması gerektiğini savunan Sendinç, “Otobüs, kamyon ve iş makinası türü araçları kullanmak için mesleki yeterlilik kurslarına uygulama imkanları eklenmeli. Bu araçları kullanacak kişiler üniversite mezunları arasından seçilmeli.” şeklinde konuştu.

İş makinesi operatörlerinin teknik bilgiye sahip olması gerektiğini belirten Sendinç, “Kadastro paftası okuyabilmeli, toprak yapısını bilmeli, kazı sırasında su, doğalgaz, kanalizasyon gibi altyapıya zarar vermemelidir.” dedi.

“ARAÇ BAKIMI VE SİGORTA MALİYETLERİ DÜŞÜRÜLMELİ”

Sendinç, araçların güvenli yolculuk yapabilmesi için bakımının ihmal edilmemesi gerektiğini, bunun için vergi yükünün azaltılması gerektiğini belirtti. “Lastik, fren balatası gibi hayati parçalar üzerindeki vergi yükü azaltılmalı. Sürücüler bu konularda tasarruf etmek zorunda kalmamalı.” dedi.

Trafik sigortası ücretlerinin de gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Sendinç, “Zorunlu mali sorumluluk sigortası ücret tarifesi yeniden belirlenmeli ve trafik sigortası aracın kasko fiyatından daha pahalı olmamalı.” dedi.

“DEVLET TRAFİK KONUSUNA SAHİP ÇIKMALI”

Son olarak Sendinç, trafik sorununun sahipsiz bırakılmaması gerektiğini vurgulayarak, “Son yıllarda sahipsiz kalan trafik konusunda devlet elindeki olanakları kamu yararına kullanmalı. Araçların muayenesi eksiksiz yapılmalı, mevcut kurallara uyulmaması nedeniyle insanların trafik kazasında ölmesi son bulmalıdır.” dedi.

“Eğitimli kişilerin trafik kurallarına uymanın önemini daha fazla idrak edeceği dikkate alındığında, işsiz üniversite mezunlarına istihdam alanı yaratılmalıdır” diyen Sendinç, sözlerini “Kazasız güvenli sürüşler dilerim.” diyerek tamamladı.

