Tıbbiyeliler Sendikası Genel Başkanı Dr. Ziya Aygün, hekim maaşları ve performansa dayalı ödeme sistemi hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Aygün, mevcut uygulamanın yalnızca gelir güvencesini değil, mesleğin toplumsal itibarını da zedelediğini vurguladı.

“Bir ülkede hekim maaşı sadece bir ücret kalemi değildir” diyen Aygün, “Bu gelir düzeyi, sağlık sistemine, tıbbi eğitime ve bilimsel üretime verilen değerin somut bir göstergesidir” ifadelerini kullandı. Hekimlerin bugün parçalı, öngörülemez ve performansa dayalı bir gelir rejimine mahkûm edildiğini belirten Aygün, sistemin hekimleri sürekli kendini ispat etmeye zorladığını dile getirdi:

“Bordrosunu kamuoyuna sunmak zorunda kalan, maaşını hak ettiğini ispat etmeye çalışan bir meslek grubu yaratıldı. Oysa başka hiçbir meslek grubuna bu şekilde yaklaşılmaz. Bu, yalnızca ekonomik değil; aynı zamanda derin bir sosyal itibarsızlaştırmadır.”



“Hizmet sayısı değil, hekimlik değeri esas alınmalı”

Performansa dayalı ödeme sistemini “nitelik değil, nicelik ödüllendiren yanlış bir model” olarak niteleyen Aygün, bu sistemin hem hasta güvenliğini zedelediğini hem de hekimlik mesleğini yüzeysel bir üretim alanına indirgeyerek içini boşalttığını ifade etti:

“Ne kadar çok hasta, o kadar çok gelir anlayışı; tanı kalitesini düşürür, hastaya ayrılan süreyi azaltır. Bu sistem, hekimi yalnızca bir üretim aracına dönüştürüyor. Oysa hekim emeği ve bilgisi, sadece hizmet sayısıyla değil; taşıdığı mesleki sorumluluk ve bilimsel donanımla değerlendirilmelidir.”



“Hekimlik, bu ülkenin vicdanıdır; tartışma konusu yapılamaz”



Ziya Aygün, hekim maaşlarının kamuoyunda sürekli tartışma konusu yapılmasının, toplumun sağlık vizyonunu da gölgelediğini belirtti:



“Hekim geliri, bir ‘sosyal linç’ ya da ‘maaş polemiği’ konusu değildir. Bu toplumun bilimsel düzeyini, sağlıkta gelecek hedefini temsil eder. Bu değerin her gün yeniden ispat edilmesi, mesleğe karşı işlenen büyük bir haksızlıktır.”