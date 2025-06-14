İsrail- İran arasında gerginlik devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde İran İsrail'e balistik füzeler göndermişti ve İsrail'in Başkenti Tel Aviv'i vurmuştu. Yeni bir son dakika bilgisine göre, İran'ın Başkenti Tarhan'da peş peşe patlamalar meydana geliyor. Ayrıca, Tahran’da hava savunma sistemlerinin, hava sahasına yaklaşan İsrail hava araçlarına yönelik önleme faaliyeti gerçekleştirdiği bildirildi.

Sosyal medya üzerinden yayılan başka bir bilgiye göre, İran topraklarında bulunan MOSSAD ajanları, Tahran'da FPV drone kullanarak bir evi hedef aldı. Bu gelişmeler, bölgedeki gerginliği daha da artırmış durumda.

Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.