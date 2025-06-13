Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran'da hayatını kaybetti. Zeyrek'in cenazesi, bir gün sonra Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi. Zeyrek'in ölümüyle alakalı soruşturma devam ederken villanın havuzun suyu boşaltıldı, çevresi ve makine dairesinin bulunduğu kesim çitlerle çevrildi. Soruşturma derinleştirildi, ek bilirkişi raporu istendi. Ek bilirkişi raporu kapsamında daha önce de tamir edildiği öğrenilen havuzun makine dairesindeki motor söküldü ve incelemeye alındı. Elektrik akımının motordan kaynaklanıp kaynaklanmadığına bakılacağı ve raporlanacağı belirtildi. Öte yandan Başkan Zeyrek'in, olay günü havuza girip çıktıktan sonra bir süre oturduğu, suyu bulanık görmesi üzerine de makine dairesine çıplak ayakla inerken elektrik akımına kapıldığı aktarıldı.

Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)-