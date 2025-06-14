İsrail - İran arasında gerginlik devam ederken, Ankara'da öğrenciler İsrail Büyükelçiliği önünde pankartlı eylem düzenledi. Öğrenci Kolektifleri isimli grup tarafından yapılan bu eylemde, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek amacıyla gerçekleştirildi.

Grup üyeleri tarafından büyükelçilik binasına asılan pankartta, “Siyonizm Yenilecek!” ifadesi yer aldı. Ayrıca yapılan açıklamada, Türkiye hükümetine yönelik eleştiriler de dikkat çekti. Açıklamada, İsrail’in saldırılarına karşı daha net tavır alınması gerektiği belirtilerek, elçilik ve konsoloslukların kapatılması, siyasi ve ticari ilişkilerin sonlandırılması çağrısı yapıldı.

Öğrenci Kolektifleri, Gazze'de yaşanan sivil ölümlere dikkat çekerek, “Filistin halkı özgürleşene dek dayanışmamız ve mücadelemiz sürecek” mesajını verdi. Yapılan bu eylem sonrası, herhangi bir müdahale olmazken, “Siyonizm Yenilecek!” yazılı pankart asan öğrenciler olaysız dağıldı.