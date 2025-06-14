Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, uluslararası dayanışma mesajı verdi. Maduro mesajında Orta Doğu’daki bazı ülkelerle halk temelli bir birliktelik içinde olduklarını duyurdu.

Başkent Caracas’ta düzenlenen bir etkinlikte konuşan Maduro, emperyalizme ve dış müdahalelere karşı direnen halkların yanında olduklarını vurguladı. Maduro, bu ülkelerde yaşanan çatışmaların ve ambargoların halklara ağır bedeller ödettiğini belirterek, Venezuela’nın "anti-emperyalist bir duruş" sergilemeye devam edeceğini söyledi.

“Bizler halkların özgürlüğü, barışı ve bağımsızlığı için mücadele eden kardeş uluslarla beraberiz,” diyen Maduro, Latin Amerika’dan Orta Doğu’ya uzanan bir “direniş cephesi” oluşturulması gerektiğini dile getirdi.