Trump, Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Marjorie Taylor Greene’in "Gazze’de soykırım var" şeklindeki açıklamasına doğrudan yanıt vermezken, "Gazze’de insanlar çok aç. Yaşananlar korkunç. Biz ABD olarak 60 milyon dolar yardım yaptık. Ben sadece insanların beslenmesini istedim. Bu durumda mali olarak yardım ediyoruz. Bu korkunç bir durum" ifadelerini kullandı.

Trump: Yardımlarımızın Sahada Görünmediğini Gözlemliyoruz

Trump, ABD tarafından Gazze’ye gönderilen gıda ve mali yardımların İsrail tarafından denetlenmesini talep ettiklerini, ancak yardımların etkisinin sahada yeterince hissedilmediğini belirtti. “Gönderdiğimiz yardımı sahada göremiyoruz” diyen Trump, yardımların gerçekten ihtiyaç sahiplerine ulaşmadığına dair endişelerini dile getirdi.