ABD Başkanı Donald Trup, İsrail'in İran'a savaş açması üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

"Bu katliamı sona erdirmek için hala zaman var"

Başkan Trump'ın konuya ilişkin ifadeleri şöyle " İran'a anlaşma yapma şansı verdim. Onlara, en güçlü sözcüklerle, "sadece yap" dedim, ama ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, ne kadar yaklaşırlarsa yaklaşsınlar, bunu başaramadılar. Onlara, bildikleri, öngördükleri veya kendilerine söylenen her şeyden çok daha kötü olacağını, Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyanın her yerindeki en iyi ve en ölümcül askeri teçhizatı ürettiğini, AÇIK ARADA, ve İsrail'in bunlardan çok sayıda olduğunu ve daha fazlasının geleceğini söyledim - Ve bunu nasıl kullanacaklarını biliyorlar. Bazı İranlı muhafazakarlar cesurca konuştular, ama ne olacağını bilmiyorlardı. Şimdi hepsi ÖLDÜ ve daha da kötüleşecek! Zaten büyük bir ölüm ve yıkım oldu, ama bu katliamı sona erdirmek için hala zaman var, bir sonraki planlanmış saldırılar daha da acımasız olacak, ve İran, hiçbir şey kalmadan bir anlaşma yapmalı ve bir zamanlar İran İmparatorluğu olarak bilineni kurtarmalı. Daha fazla ölüm yok, daha fazla yıkım yok, SADECE YAP, ÇOK GEÇ OLMADAN. Tanrı Hepinizi Korusun." dedi.