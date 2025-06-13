İsrail’in başkent Tahran başta olmak üzere İran'ın nükleer tesisleri ve çeşitli kritik noktalarına hava saldırısı devam ediyor. Saldırıların hedefinde Tebriz, Kirmanşah, Huzistan, İlam ve İsfahan eyaletinde bulunan Natanz Nükleer Tesisi ile bazı diğer bölgeler yer aldı.

Ayrıca, Doğu Azerbaycan eyaletindeki Tebriz Rafinerisi çevresi, kuzeybatı hava savunma sistemleri, Tebriz'deki Şehit Fakuri Hava Üssü, Karamelek-Dizelabad bölgesi, Aşura Ordusu ve Khasban Kolordusu çevresi ile Merage'deki gözetleme üssünün de İsrail'in hedef aldığı noktalar arasında yer aldığı aktarıldı.

AZERBAYCAN TÜRKÜ

İran'ın kuzeybatısındaki Doğu Azerbaycan Eyaleti'nin başkenti olan Tebriz, bölgenin en büyük Türk şehri olarak biliniyor. Nüfusunun çoğunluğunu Azerbaycan Türkleri'nin oluşturduğu kent, aynı zamanda İran'ın dördüncü büyük şehri ve önemli bir sanayi merkezi.

ÜST DÜZEY KOMUTANLAR ÖLDÜRÜLDÜ

İran basını, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri'nin İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu. Ayrıca saldırılarda, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, İran Atom Enerjisi Ajansı Eski Başkanı Feridun Abbasi ve Nükleer bilim insanı Muhammed Mehdi Tehrançi hayatını kaybetti.

İsral saldırında İranlı üst düzey komutanlarla birlikte çoğu bilim insanı toplam 20 kişinin öldürüldüğü bildiriliyor.

KUBBEYE "İNTİKAM" BAYRAĞI ÇEKİLDİ.

İran'ın Kum kentindeki Cemkeran Camii'nin kubbesine İsrail'in saldırılarının ardından "intikam" anlamına gelen ve üzerinde Arapça "Hüseyin'in intikamı" yazılı kırmızı bayrak çekildi. İran halkının camide toplandığı görüldü.