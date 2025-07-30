AK Partili belediye Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 25 Haziran 2025 tarihinde düzenlediği bir ihale kapsamında, kentte yapılması planlanan altı söyleşi için yaklaşık 20 milyon 575 bin TL bütçe ayırdığı iddia edildi. Söyleşilerde konuşmacı olarak yer alacak isimler arasında gazeteciler Fulya Öztürk ve Mehmet Akif Ersoy, psikiyatrist-yazar Kemal Sayar, psikolog-yazar Hatice Kübra Tongar, şair Nurullah Genç ve oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın da bulunduğu öne sürüldü.

Yayılan haberlerde, iktidara yakın isimlerin bu söyleyişe katılacağı ifade edildi. Oyuncu Müfit Can Saçıntı ise bu iddiaları yalanladı. Kendisine ait bir imzanın bulunmadığını ve böyle bir etkinlikte yer almadığını belirten Saçıntı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada haberi yapanlara sert sözlerle tepki gösterdi. Ayrıca Saçıntı, hiçbir iktidara yakın olmadığını belirterek, çıkan haberlerin karalama olduğunu ifade etti.

Saçıntı'nın açıklaması şu şekilde;

Konuyla ilgili henüz Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından resmi bir açıklama yapılmazken, Saçıntı’nın yalanlama videosu sosyal medyada geniş yankı buldu.

İddiaların doğruluğu ve belediyenin konuya ilişkin yaklaşımı kamuoyunda merakla bekleniyor.