Maçın 11. dakikasında, Trabzonspor’da Olaigbe’nin sol taraftan ceza sahasına yaptığı ortada Onuachu’nun kafa vuruşuyla top ağlarla buluştu. Ancak hakem Ozan Ergün, VAR uyarısı sonrası pozisyonu sahada inceledi ve Onuachu’nun Skriniar’a faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

VAR konuşmalarında hakem ve VAR ekibi arasında şu diyaloglar geçti:

VAR: Ozan hocam VAR konuşuyor.

HAKEM: Evet.

VAR: App’deki faul için sana sahada inceleme öneriyorum.

HAKEM: Okay, tamam.

VAR: Önce temas noktasını göstereceğim.

HAKEM: Evet, görüyorum.

Hakem pozisyonu inceledikten sonra gol iptal edildi ve 30 numaralı oyuncuya sarı kart verildi. Oyun Fenerbahçe lehine orta sahadan faulle başlatıldı.

Okay Yokuşlu’nun kırmızı kart pozisyonu

Maçın 17. dakikasında Trabzonspor’da Okay Yokuşlu, orta sahada Kerem Aktürkoğlu’na yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. VAR uyarısı ile pozisyonu tekrar inceleyen hakem Ozan Ergün, Okay Yokuşlu’ya kırmızı kart gösterdi ve Trabzonspor, 19. dakikada 10 kişi kaldı.

VAR konuşmaları şöyleydi:

VAR: Ozan hocam, potansiyel kırmızı kart için sahada inceleme öneriyorum.

HAKEM: Okay.

VAR: Temas noktasını göreceksin.

HAKEM: Başka açı var mı?

VAR: Var, oradan da göstereceğim. Burada bileğin burkulduğunu görüyorsun.

HAKEM: Evet, görüyorum.

Hakem pozisyonu izledikten sonra sarı kart iptal edilerek kırmızı kart verildi ve VAR tarafından konfirmasyon sağlandı.