Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Türkiye'nin birçok ilinde çıkan orman yangınları endişe verici seviyelere geldi. Bursa, Uşak, Bilecik, Ankara, Diyarbakır, Karabük, Kahramanmaraş, Antalya gibi birçok şehirde çıkan yangınlar, kontrol altına alınamıyor.

Üst üste gelen yangın haberlerine bir yeni şehir daha eklendi. Bingöl'de başlayan yangın kısa sürede büyük bir alana yayılarak kontrol altına alınamayacak seviyeye ulaştı. Ekipler canla başla söndürme mücadelesi verirken, bazı mahalle ve köyler boşaltılmaya başladı.

HALK TEPKİLİ!

Birçok şehirde üst üste başlayan yangın birçok vatandaşı da harekete geçirdi. Orman bölgelerindeki yaşayan hayvanların akıbeti bilinmezken, çoğu köylünün, çiftçinin ve vatandaşın maddi ve manevi zararı her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bir an önce yangınların söndürülmesi için seferber ola halk, çocukları ve hayvanları için tedirgin olduğunu belirtti. Sosyal medyada ise seferberlik çağrıları devam ediyor.