Hindistan, Apple'ın üretim tesislerini Yeni Delhi'ye kaydırmasının ardından ABD'ye akıllı telefon ihracatında ilk kez Çin'i geride bırakarak lider konuma yükseldi.

Pazartesi günü yayımlanan Canalys raporuna göre, Hindistan yapımı cihazlar, ABD'nin ikinci çeyrekteki akıllı telefon ithalatının %44'ünü oluşturdu. Geçen yılın aynı döneminde bu oran yalnızca %13 idi. Canalys, Hindistan'da üretilen akıllı telefonların toplam hacminin bir önceki yıla göre %240 artış gösterdiğini belirtti.

Öte yandan, ABD'ye ihraç edilen cihazların Çin'de montajının payı %25'e düştü. Bu düşüş, Çin'in bir yıl önceki %61'lik payına kıyasla önemli bir gerilemeyi ifade ediyor ve Çin'in Vietnam'ın ardından üçüncü sıraya düşmesine neden oldu.