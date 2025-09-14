Suriye Haber Ajansı SANA’nın aktardığı bilgilere göre, İsrail güçleri sabah saatlerinde Saysun ve Cemle köylerinde kapsamlı arama operasyonları gerçekleştirdi. Yaklaşık 18 askeri aracın katıldığı baskınlarda evler tek tek arandı ve tarama faaliyetleri yürütüldü.

Ayrıca, İsrail’e ait farklı askeri birimlerin Golan sınırındaki Cemle askeri üssü çevresinde konuşlandığı bildirildi. Bölgede gerçekleştirilen operasyonlar sırasında İsrail’in insansız hava araçlarının (İHA) keşif uçuşları yaptığı ve bu durumun yerel halkta kaygı ve tedirginlik yarattığı ifade edildi.

Suriye yönetimi, İsrail’in Dera, Kuneytra ve Şam kırsalındaki tekrar eden sızmalarını sert şekilde kınadı. Açıklamada, bu eylemlerin hem 1974 Ateşkes Anlaşması hem de uluslararası hukukun açık ihlali olduğu vurgulandı ve uluslararası toplumun ihlalleri durdurmaya çağrıldığı belirtildi.