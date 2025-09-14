Serie A’da haftanın en dikkat çeken maçında Juventus ile Inter, gol düellosuna sahne oldu. Karşılaşmada Hakan Çalhanoğlu Inter adına 2 gol kaydederken, Juventus forması giyen Kenan Yıldız ise 1 gol ve 1 asistle galibiyete damga vurdu. İtalyan basını, iki milli futbolcunun performansını manşetlere taşıdı.

İtalya’nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, “Yıldız ve Çalhanoğlu ile Türk işi” başlığıyla maçı okuyucularına aktardı. Haberde, 7 golün atıldığı mücadelede 3 golün Türk oyunculardan geldiği vurgulandı. Gazete, “Türk prensi” olarak nitelendirdiği Kenan Yıldız’ı Juventus adına “maçın en iyisi” ilan ederken, Hakan Çalhanoğlu’nun ise attığı iki harika gol ve oyun liderliğiyle Inter’de öne çıktığını yazdı. Her iki milli futbolcuya da en yüksek not olan 8 puan verildi.

Corriere dello Sport ise Allianz Stadı’ndaki mücadeleyi “çılgın bir maç” olarak yorumladı. Haberde Kenan Yıldız’ın, 21 yaş altında Inter’e karşı 3 gol atan ilk Juventus futbolcusu olduğu kaydedildi. Gazete, milli yıldız için “Ne isterse onu yapıyor, tek başına hareketleniyor, uzaktan avlıyor” ifadelerini kullanarak 7,5 puan verdi. Inter’de forma giyen Hakan Çalhanoğlu ise aynı puanla takımının “en iyisi” seçildi.

İtalyan medyası ve sosyal medya yorumlarında, dev mücadelede Hakan Çalhanoğlu ile Kenan Yıldız’ın karşılıklı gollerinin öne çıkması nedeniyle Juventus-Inter derbisinin “Türk derbisi” olarak tarihe geçtiği belirtildi.