Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya ziyareti kapsamında Roma Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (IAI) tarafından düzenlenen konferansta, Türkiye ve İtalya arasındaki stratejik işbirliğinin önemini değerlendirdi. Fidan, iki ülkenin küresel gelişmeleri şekillendirme kapasitesine sahip kritik aktörler olduğunu vurguladı.

Akdeniz ve Kuzey Afrika’da Stratejik Ortaklık

Konferansı IAI Direktörü Nathalie Tocci yönetti. Fidan, Türkiye ve İtalya’nın yalnızca NATO müttefiki ve G20 ortağı olmadığını, aynı zamanda Akdeniz ve Afrika’da istikrara katkı sağlayan kilit ülkeler olduğunu belirtti. Fidan, iki ülke arasındaki işbirliğini “tarih, coğrafya ve ortak gelecekten doğan stratejik bir oluşum” olarak tanımladı.

Savunma ve Güvenlikte İşbirliği Derinleşiyor

Bakan Fidan, NATO kapsamındaki ortak tatbikatlar ve istihbarat paylaşımı sayesinde iki ülkenin terörle mücadele ve güvenlik alanlarında işbirliğini güçlendirdiğini söyledi. Türkiye’nin NATO’nun ikinci büyük askeri gücü, İtalya’nın ise eşsiz uzmanlığıyla bölgesel güvenliğe katkı sağladığını vurguladı.

Ekonomi ve Teknoloji Alanında Büyük Potansiyel

Fidan, İtalya’nın Türkiye’nin önde gelen ekonomik ve ticaret ortaklarından biri olduğunu hatırlatarak, savunma, sanayi, enerji, yatırım, iklim değişikliği, bilim ve teknoloji gibi alanlarda iki ülkenin işbirliği fırsatlarının çok daha büyük olduğunu belirtti.