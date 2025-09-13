Arnavutköy’deki endüstri bölgesinde gece yarısı çıkan yangın paniğe yol açtı. Deliklikaya Mahallesi Şeker Caddesi’nde bulunan ASKOOP Özel Endüstri Bölgesi’nde, 2 akaryakıt tankeri ve 2 iş makinesinden yükselen alevler çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi ve durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

Gökyüzünü Kaplayan Alevlere Müdahale

Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, yangına yaklaşık bir saat süren yoğun bir müdahale gerçekleştirdi. Cep telefonlarıyla kaydedilen görüntülerde, alevlerin yükseldiği anlar ve gökyüzünün dumanla kaplandığı görüldü.

Yangına Yönelik Soruşturma Başladı

Yangın sonucunda 2 akaryakıt tankeri ile iş makineleri kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı. Olayda can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi.

Armağan GÖKMEN - Taylan ERGÜN / İSTANBUL,(DHA)