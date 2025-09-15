ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda Washington’daki suç oranları ve Belediye Başkanı Muriel Bowser’ın açıklamaları hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Trump, federal hükümetin müdahalesiyle Washington’un kısa sürede dünyanın en tehlikeli şehirlerinden biri olmaktan çıkarak en güvenli kentler arasına girdiğini savundu. Kentin artık “neredeyse suçsuz” bir hale geldiğini iddia eden Trump, şehirdeki restoran, mağaza ve işletmelerin de dolup taştığını vurguladı.

Bowser’ın ICE açıklamasına tepki

Başkan Trump, Washington’un Demokrat Belediye Başkanı Muriel Bowser’ın, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimleriyle iş birliği yapmayacağı yönündeki açıklamasına sert çıktı.

Trump, “Eğer buna izin verirsem suç oranları yeniden artışa geçecektir. Buna asla müsaade etmeyeceğim. Gerekirse ulusal acil durum ilan ederek federal yönetim uygulayacağım” ifadelerini kullandı.