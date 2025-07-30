Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde, gazeteci Cem Küçük’ün babası Erdal Küçük’ün cansız bedeni fındık bahçesinde bulundu. Yakınlarının uzun süre haber alamaması üzerine başlatılan arama çalışmaları sonucunda Küçük’ün hareketsiz halde yattığı tespit edildi.
Sağlık Ekipleri Ölümünü Teyit Etti
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 74 yaşındaki Erdal Küçük’ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze, otopsi işlemleri için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kesin Ölüm Nedeni Otopsiyle Netleşecek
Kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen Küçük’ün kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak. Soruşturma süreci titizlikle devam ediyor.
Muhabir: Haber Merkezi