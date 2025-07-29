Aydın-İzmir Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında, Türkiye İnsan Hakları ve Demokrasi Vakfı (TÜLOF) Başkanı ve eski CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında İncirliova mevkisinde meydana geldi. Söke yönünden Efeler istikametine seyreden 72 yaşındaki Nurettin Demir’in kullandığı 48 AFY 749 plakalı otomobil, arıza nedeniyle emniyet şeridinde park halinde duran TIR’ın dorsesine arkadan çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Demir, ilk olarak Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından İzmir’e, ardından da İstanbul’a sevk edildi.

Demir’in sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.