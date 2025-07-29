İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde, ormana yakın bir konumda bulunan fabrikada yangın çıktı. Alevlerin yükselmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, Alemdağ Mahallesi Havacılar Caddesi üzerinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Çevredeki vatandaşların dumanları fark ederek durumu ihbar etmesiyle birlikte ekipler hızla olay yerine ulaştı. Ormanlık alana yakın noktada çıkan yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba harcanıyor.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililer, yangının çevreye yayılma riskine karşı tedbir amaçlı bölgede güvenlik önlemlerini artırdı. Müdahale sürüyor.