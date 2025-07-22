Bir dönemin popüler genç oyuncularından Bahar Şahin, uzun süren sessizliğini bir YouTube programına katılarak bozdu. Samimi açıklamalarda bulunan Şahin, geçmişte birlikte rol aldığı kadın bir oyuncu tarafından sistematik psikolojik şiddete uğradığını öne sürdü.

Şahin’in sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, kullanıcılar söz konusu ismin Zalim İstanbul dizisindeki rol arkadaşı Mine Tugay olduğunu iddia etti.

Bahar Şahin'den yeni açıklama: "Beni suçladın, sonra da düşman oldun"

Tartışmaların ardından Bahar Şahin bu kez doğrudan Sera Kutlubey'e hitaben sert ifadeler kullandı. Şahin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sen değil miydin, aramızda konuştuklarımızı annenin yakın arkadaşı Emine Teyze’ye anlatan? Sonra iş yapımcıya gittiğinde, ‘Kesin Bahar laf taşımıştır’ diye beni suçlayan? Ya da sevgilinden ayrılır ayrılmaz, benim erkek arkadaşımla reji evindeki paydos kutlamasında öpüşüp, sonra da ‘çok sarhoştum’ diyerek geçiştiren? Bunca yaptığın şeye rağmen bana düşman olan sensin. Ne diyeceğimi bilemiyorum.”

Mine Tugay sessizliğini bozdu: “İftira ve hedef gösterme”

İddiaların büyümesi üzerine Mine Tugay sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak hakkındaki suçlamaları yalanladı. Tugay, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Selamlar, beni tanıyan herkes bilir ki hiç hoşlanmadığım bir üslupla ve cümlelerle itham edilmişim. Bana yapılan iftiraları duyunca üzüldüm. Gerçekleri net hatırlıyorum ve söylemediğim şeylerle suçlanmak saygısızca. Bu açıklamanın iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Sessiz kalmam istenmemiş; ben de kimseyi kırmadan ve üzmeden ilk ve son kez konuşmak istedim. Sevgiler.”

Sera Kutlubey'den Mine Tugay'a destek

Mine Tugay’ın açıklamasının ardından Zalim İstanbul dizisindeki bir diğer oyuncu Sera Kutlubey, sosyal medya hesabından Tugay’a destek verdi. Kutlubey paylaşımında şu sözleri kullandı:

“Yıllardır tanıyorum, içini biliyorum. Kalbini biliyorum. Çoğu haksızlığa göğüs gerdiğine de şahidim. Çok seviliyorsun.”