İstanbul Küçükçekmece'de 13 Temmuz’da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz’ın ölümüne ilişkin tutuklanan eski polis memuru Cemil Koç’un, daha önce Diyarbakır’da birlikte yaşadığı Ejegül Ovezova’nın şüpheli ölümüyle ilgili de yargılandığı ortaya çıktı. Koç’un avukatı, bu dosyadaki tutuklama kararına itiraz etti.

Ayşe Tokyaz cinayetinde tutuklanmıştı, başka bir cinayet dosyası daha çıktı

Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın cesedinin Eyüpsultan’da valizde bulunmasının ardından, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan Cemil Koç, “tasarlayarak öldürmek” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Olayla bağlantılı 6 kişi de “tasarlayarak öldürmeye yardım etmek” suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

Cemil Koç’un adı, Diyarbakır’da 2023 yılında yaşanan başka bir şüpheli ölümde de geçti. 24 Temmuz 2023’te Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki bir sitede, dini nikâhla birlikte yaşadığı Ejegül Ovezova’nın 8’inci kattan düşerek hayatını kaybettiği olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Koç hakkında da dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianame 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

“Şiddet uygulamadım, suçsuzum” dedi

Cemil Koç, 18 Temmuz’da SEGBİS üzerinden mahkemeye verdiği ifadesinde kendisini savundu. Koç, Ejegül Ovezova ile imam nikâhlı olarak birlikte yaşadıklarını belirterek, “Ben kendisine şiddet uygulamadım. Balkondan düşerek vefat etti. Suçsuzum, beraatımı talep ediyorum” dedi. Ancak mahkeme heyeti, mevcut deliller ve kaçma şüphesi gerekçesiyle Koç’un tutukluluğuna devam edilmesine karar verdi. Duruşma 27 Kasım’a ertelendi.

Avukatı tutukluluğa itiraz etti

Cemil Koç’un avukatı, Diyarbakır 6. Ceza Mahkemesi aracılığıyla 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ne tutukluluk kararına itiraz dilekçesi sundu. Dilekçede, Anayasa’nın 19. maddesine atıfta bulunularak tutuklamanın zorunlu haller dışında uygulanamayacağı vurgulandı. Tutuklama kararının muhakeme sürecini sağlıklı yürütmekten ziyade “ceza infazı” gibi kullanıldığı savunularak, adli kontrol gibi daha hafif tedbirlerin değerlendirilmeden doğrudan tutuklama kararı verilmesinin hukuka aykırı olduğu belirtildi.

Avukat, müvekkilinin kaçma ya da delilleri karartma riski bulunmadığını ve tutuklamanın yalnızca gerekli durumlarda başvurulacak bir tedbir olduğunu hatırlatarak, Cemil Koç’un serbest bırakılmasını veya tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla salıverilmesini talep etti.