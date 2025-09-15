Sultanhisar ilçesi Uzunlar Mahallesi’nde, kontrolden çıkan öğrenci servisi minibüsü uçuruma yuvarlandı. Kazada, 4’ü öğrenci olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Kaza detayları

Olay, sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. 09 P 8270 plakalı öğrenci servisi minibüsü, sürücüsü A.D. kontrolü kaybetmesi sonucu yaklaşık 40 metre yükseklikten uçuruma düştü.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar A.D., E.D., M.G., E.Ş. ve Ş.T.Ç., ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İnceleme başlatıldı

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.