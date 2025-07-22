Sağlık Bakanlığı’nın tütün ve tütün ürünleriyle mücadelesinin 16’ncı yılında başlattığı “Dumansız Türkiye” kampanyası kapsamında, Ankara’da geniş çaplı denetimler gerçekleştirildi. Başkentte 100'den fazla ekiple yapılan denetimlerde, kapalı alanlarda sigara içen kişilere ve buna izin veren işletmelere cezai işlem uygulandı.

ÇANKAYA'DA RESTORAN VE KAFELER DENETLENDİ

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, özellikle Çankaya ilçesindeki restoran ve kafelerde “dumansız hava sahası” denetimleri yaptı. Tütün ürünlerinin kapalı alanlarda kullanımına izin veren işletmelere para cezası verildi.

KURTCEBE: YAPTIRIMLAR ARTARAK DEVAM EDECEK

Denetimler öncesi açıklamalarda bulunan Ankara İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Niyazi Kurtcebe, 2024-2028 Tütünle Mücadele Eylem Planı kapsamında tütün denetimlerinin tüm illerde sıklaştırıldığını söyledi. Ankara’da 100’ün üzerinde denetim ekibi ve toplam 500 personelle sahada olduklarını belirten Kurtcebe, “Sayın Bakanımızın ve Sayın Valimizin talimatlarıyla bu süreci kararlılıkla yürütüyoruz” dedi.

85 BİN İŞLETMEYE DENETİM, 60 MİLYON LİRA CEZA

Kent genelinde yaklaşık 85 bin işletmenin bulunduğunu vurgulayan Kurtcebe, 2024 yılında bu işletmelere kesilen idari para cezasının 94 milyon lirayı geçtiğini ifade etti. 2025 yılının ilk 6 ayında ise toplamda 60 milyon TL’den fazla ceza uygulandığını belirtti. Denetimlerin kapsamının genişletileceğini vurgulayan Kurtcebe, “Yeni dönemde daha sık denetim ve daha etkili yaptırımlar uygulanacak” dedi.

SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİKLERİNE YOĞUN İLGİ

Kurtcebe ayrıca, tütünle mücadele kapsamında Ankara’da 54 sigara bırakma polikliniğinin aktif olarak hizmet verdiğini belirtti. 2024 yılında 15 binin üzerinde başvuru alındığını, 2025’in ilk 6 ayında ise 9 bini aşan başvuru olduğunu söyleyen Kurtcebe, yıl sonuna kadar 20 binin üzerinde kişinin başvuru yapmasının beklendiğini açıkladı.