İSTANBUL, (DHA)- KANAL D’nin yeni yayın dönemi tanıtım filmi yayınlandı. Kanalın fenomen dizileri Uzak Şehir, Eşref Rüya, İnci Taneleri, Arka Sokaklar ve yeni sezon için hazırlanan Güller ve Günahlar ile sevilen programları ve haber yüzlerinin yer aldığı 'Toplandık geliyoruz' temalı tanıtım büyük beğeni topladı. Dizi karakterlerinin ve ekran yüzlerinin orijinal cümlelerinin montajla bir araya getirildiği film, sosyal medyada gündem yarattı. Tanıtım filminin sürprizi, Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’i bir araya getiren Güller ve Günahlar’ın ilk görüntülerinin yayınlanması oldu.

İZLENME REKORU KIRDI

Kanal D’nin yeni sezonu müjdeleyen tanıtım filmi; dizilerin en can alıcı sahnelerinin harmanlandığı, duygu yüklü sahneleri ve enerjisiyle izleyenlerin içini ısıtırken kanalın yeni yayın dönemine dair iddiasını da ortaya koydu. İzlenme ve beğeni rekoru kıran film, yorum yağmuruna tutuldu. Kanal D, yeni yayın döneminde devam eden fenomen dizileri, milyonları ekran karşısında buluşturmaya hazırlanan Güller ve Günahlar ile ekran klasiği olmuş yapımlarıyla yine izleyicilerin kalbini fethedecek.