KANAL D'nin dikkat çeken dizisi Eşref Rüya, yeni sezona iddialı bir giriş yapacak. Başrollerini Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'in paylaştığı dizinin güçlü oyuncu kadrosuna bu sezon Levent Özdilek de katılıyor. Usta oyuncu, karizmatik ve etkileyici kişiliğiyle Hıdır Elverdi karakterine hayat verecek.

EŞREF'İN HAYATINDAKİ EN KRİTİK İSİM OLACAK

Yeni sezonu merakla beklenen Eşref Rüya'nın oyuncu kadrosuna Levent Özdilek dahil olacak. Karizmatik ve etkileyici kişiliğiyle Hıdır Elverdi karakterine hayat verecek usta oyuncu, dizideki dengeleri değiştirecek. Geçmişte Yakup Karaşan'la birlikte Yetimler'in kurucu üyelerinden olan Hıdır Elverdi, bir süre sonra örgütün öğretilerine sırt çevirip kendi hayatını kurmayı seçer. Hapishane zamanlarında Eşref'in arkasını kollayan Hıdır, yeni sezonda Eşref'in hayatındaki en kritik isimlerden biri olacaktır. Hıdır, Eşref ile Kadir arasındaki çatışmanın seyrine yön vermekle kalmayıp aynı zamanda Yetimler'in kaderinde de önemli bir rol üstlenecektir.

Tims&B'in, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği; yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar'ın oturduğu, senaryosunu ise Ethem Özışık ve Lokman Maral'ın kaleme aldığı 'Eşref Rüya' yeni sezonuyla 17 Eylül Çarşamba Kanal D'de ekrana gelecek.