ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman, Burak Özçivit’in ayrılığıyla birlikte yeni sezon hazırlıklarına hız verdi. 7. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan dizi, bu kez köklü değişimlerle gündemde. Zaman atlamasıyla birlikte Osmanlı Devleti’nin kuruluş yılları ve ilk kurumsallaşma süreci dizinin ana odağı olacak.

Başrol İçin Yeni Oyuncu Arayışı Devam Ediyor

Bozdağ Film imzası taşıyan dizide, Burak Özçivit’in vedası sonrası Osman Bey karakteri için yeni bir başrol oyuncusu arayışı başladı. Yapım ekibi, tarihi atmosferi başarıyla yansıtacak ve izleyiciyle güçlü bir bağ kurabilecek bir isim üzerinde yoğun mesai harcıyor. Kulis bilgilerine göre, bazı eski oyuncular kadroda kalacak olsa da birçok karakter değişecek.

Leya Kırşan Kadrodan Ayrıldı

Dizinin sevilen genç oyuncularından Leya Kırşan, zaman atlaması nedeniyle projeye veda eden isimler arasında yer alıyor. 17 yaşındaki oyuncu, Fatma Hatun karakterine hayat veriyordu. Yeni sezonda karakterlerin yaşlarının büyüyecek olması nedeniyle Kırşan, 7. sezonda yer almayacak. Bu gelişme, genç izleyici kitlesi arasında büyük yankı uyandırdı.

Yönetmen Değişikliğiyle Yeni Dönem Başlıyor

sezonla birlikte dizide yönetmen koltuğunda da değişiklik yaşanacak. Beş sezondur projeyi yöneten ekip yerini, son olarak “Prens” dizisindeki başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken Bülent İşbilen’e bırakıyor. İşbilen’in özellikle dramatik sahnelerdeki başarısı, dizinin yeni dönemine damga vurması beklenen detaylardan biri. Exxen'den ayrılan Hasan Can Kaya'nın yeni adresi neresi? İçeriği Görüntüle

Burak Özçivit Ayrıldı, Gözler Cihan Ünal’a Çevrildi

2019 yılından bu yana Osman Bey karakterini canlandıran Burak Özçivit, yapımcılarla yaşadığı bölüm başı 4 milyon TL’lik ücret anlaşmazlığı nedeniyle projeden ayrıldı. Özçivit’in vedasının ardından, 1988’de TRT 1’de yayınlanan “Kuruluş” dizisinde aynı karakteri oynayan usta oyuncu Cihan Ünal’a teklif götürüldüğü iddia edildi.

Kuruluş Osman’da 7. Sezon Değişim Dönemi Olacak

Yeni sezonda hem hikâye yapısı hem de oyuncu kadrosuyla yenilenecek olan “Kuruluş Osman”, Osmanlı’nın kuruluş yıllarına ışık tutmaya devam edecek. Dizinin 7. sezon yayın tarihi ve yeni başrol oyuncusunun kim olacağı ise merakla bekleniyor.