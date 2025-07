Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi’nde 26 Temmuz’da başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Harmancık ilçesine doğru ilerleyerek etkisini artırdı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin hem havadan hem de karadan müdahalesi devam ediyor.

Yangın Gece Boyunca Etkili Oldu

Gece saatlerinde Çakmak ve Çamoğlu mahalleleri arasında alevlerin yükseldiği, yoğun dumanın etkili olduğu ormanlık alanda ekipler yoğun çaba harcadı. İki mahalle arasındaki yola kadar ulaşan alevlere zamanında müdahale eden ekipler, olası bir faciayı önledi.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte hava araçları da devreye girdi. Uçak ve helikopter destekli çalışmalarla yangının yayılması engellenmeye çalışılıyor.

Vatandaşlar Tankerlerle Destek Oluyor

Yangının kontrol altına alınması için yürütülen çalışmalara bölge halkı da destek veriyor. Traktörlerine bağladıkları su dolu tankerlerle ekiplerin yanında yer alan vatandaşlar, söndürme çalışmalarına gönüllü olarak katılıyor.

Öte yandan, güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatılan Orhaneli-Harmancık kara yolu gece saatlerinde yeniden ulaşıma açıldı.

Çakmak Mahallesi Tahliye Edildi

Yangının etkili olduğu bölgelerden biri olan Çakmak Mahallesi tahliye edildi. Mahalle muhtarı İbrahim Doğan, yangının köye yaklaştığını belirterek, “Hayvanları, insanları, köyümüzü boşalttık. Herkes üzerine düşen görevi yapıyor. Şu an ciddi bir zararımız yok ancak her an her şey olabilir” dedi.

Bursa Harmancık’taki Yangına Yoğun Müdahale

Tarım ve Orman Bakanlığı Yangın Yönetim Merkezi’nin verilerine göre, Türkiye genelinde devam eden tek orman yangını Bursa Harmancık’ta. Yangın, arazözler ve iş makineleriyle çevrelendi. Ekipler, 5 uçak, 30 helikopter ve 855 kara aracıyla yangına müdahale ediyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinden gelen gönüllü vatandaşlar da su ve destek ekipmanlarıyla söndürme çalışmalarına katılıyor. Bölgedeki şüpheli durumlar ise vatandaşlar tarafından jandarmaya bildiriliyor.

Osmangazi’de Yangına Sebep Olan 4 Kişi Gözaltına Alındı

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde, havai fişek nedeniyle çıktığı belirlenen yangınla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. S.D., A.K., M.B. ve M.A. isimli şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Karabük’te 4 Mahalle ve 1 Köy Tahliye Edildi

Karabük’ün merkez ilçesi Kahyalar köyünde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Güvenlik gerekçesiyle Kabaoğlu ve Çakırlar mahalleleri ile Kaleköy ve Sarıkonak mahalleleri tahliye edildi. Yangına 4 helikopter, 174 araç ve 481 personel müdahale ediyor.

Bakan Yumaklı: “Son 24 Saatte 55 Yangın Kontrol Altına Alındı”

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yangın Yönetim Merkezi’nde yaptığı açıklamada, son 24 saatte Türkiye genelinde çıkan 55 yangının tamamının kontrol altına alındığını söyledi. Sadece Bursa Harmancık’taki yangının sürdüğünü belirten Yumaklı, bu yangına yoğun şekilde müdahale edildiğini ve olumlu gelişmelerin beklendiğini ifade etti.

"Ekim Ayına Kadar Teyakkuzdayız"

Yumaklı, vatandaşları orman yangınları konusunda daha duyarlı olmaya çağırarak, “Ekim 2025’e kadar teyakkuz halindeyiz. Lütfen açık alanlarda ateş yakmayalım ve yangın emaresi gördüğümüzde 112'yi arayalım” uyarısında bulundu.