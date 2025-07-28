Gürsu-Kestel ile Orhaneli-Harmancık ilçelerinde etkili olan orman yangınlarını yerinde incelemek için Bursa’ya gelen Davutoğlu, Gürsu ilçesine bağlı Karahıdır Mahallesi’ni ziyaret etti. Mahalleliyle bir araya gelen Davutoğlu’na, Genel Başkan Yardımcısı İzzettin Küçük, Gelecek Partisi Bursa Milletvekili Kani Torun, Gelecek Partisi Bursa İl Başkanı Alpaslan Yıldız ve çok sayıda vatandaş eşlik etti.

“Yangınlar Sıcak Hava ya da Tesadüf Değil, Araştırılmalı”

Basın mensuplarına yaptığı açıklamada yangınların arkasında kasıt olabileceğini belirten Davutoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Gelecek Partisi olarak, yangın başladığı andan itibaren genel başkan yardımcılarımız ve il başkanımız buradaydı. Dün de biz milletvekillerimizle bir toplantı gerçekleştirdik. Tam yetkili, kapsamlı bir araştırma komisyonunun kurulmasını teklif ediyoruz. Bunun için Türkiye Büyük Millet Meclisi acilen toplantıya çağrılmalıdır.”

“TBMM Tatile Giremez, Millet Derin Acılar İçindeyken Sessiz Kalınamaz”

Türkiye’nin şu anda yaşadığı orman yangınlarından daha önemli bir meselesi olmadığını vurgulayan Davutoğlu, şöyle devam etti:

“Vatandaşlarımız burada ızdırap içindeyken, yüreklerimiz dağlanıp vatanımızın ciğerleri sökülmüşken, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve milletvekilleri tatil yapamaz. Derhal Ankara’ya dönülmeli, TBMM toplanmalı ve milli seferberlik ilan edilmelidir.”

“Tekirdağ’dan Diyarbakır’a, Karabük’ten Bursa’ya, Sakarya’dan İzmir’e, Kahramanmaraş’tan Marmaris’e kadar bir hafta içinde ülkenin dört bir yanında orman yangınları çıkmışsa kimse bunu tesadüfle, sıcak havayla ya da ihmalle açıklayamaz. Eğer ülkemize ve ormanlarımıza dönük çıkar odaklı bir girişim varsa araştırılmalıdır.”

“Ekolojik Vatandaşlarımız Olan Ağaçlara Suikast Varsa, Cezası Ağır Olmalı”

Davutoğlu, ormanların sadece doğal zenginlik değil, aynı zamanda birer “ekolojik vatandaş” olduğunu belirterek şu sözlerle devam etti:

“Birileri bu alanı boşaltıp rant oluşturmak, maden için birtakım çalışmalara girişmek üzere hazırlık yapıyorsa, bunun da takipçisi oluruz. Bir kasıt varsa bu ortaya çıkarılmalıdır. Ağaçlarımız bu ülkenin vatandaşları gibidir. Ekolojik vatandaş diyorum ben ağaçlarımıza. Ağaçlarımıza dönük kasıtlı bir suikastta bulunulmuşsa gerekli cezalar verilmelidir.”

“Araştırma Komisyonu Kurulsun, Yöneticiler Keyfi Karar Veremesin”

Ahmet Davutoğlu, önerdikleri araştırma komisyonunun tüm yangın bölgelerinde inceleme yapması gerektiğini belirtti. İşte önerdiği komisyonun amaçları:

Yangınların çıkış sebepleri

Kurumsal zafiyetler ve müdahale eksiklikleri

Erken uyarı sistemlerinin varlığı ve etkinliği

Geç müdahale iddialarının doğruluğu

Olası kasıt ve rant ihtimallerinin araştırılması

Komisyonun hazırlayacağı rapor doğrultusunda, hiçbir yöneticinin değiştiremeyeceği, bağlayıcı ve kalıcı yasal düzenlemeler yapılmasını isteyen Davutoğlu, şu sözlerle tamamladı:

“Zeytinliklerde olduğu gibi herhangi bir iktidarın ormanlara dönük müdahalede bulunmasını engelleyecek tarzda bağlayıcı tedbirler alınmalı ve yasal düzenlemeler yapılmalıdır.”

Orman Yangınlarına Karşı Ulusal Seferberlik Zamanı

Ahmet Davutoğlu’nun bu çağrısı, Türkiye genelinde yaşanan orman yangınlarına karşı ulusal bir strateji geliştirilmesi ve TBMM’nin bu konuda vakit kaybetmeden harekete geçmesi gerektiğini vurguluyor.