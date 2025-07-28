Kaza, Almanya’nın güneybatısında yer alan Baden-Württemberg eyaletindeki Riedlingen kenti yakınlarında meydana geldi. Yaklaşık 100 yolcuyu taşıyan tren, henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıkarak devrildi.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulans ve helikopterlerle çevredeki hastanelere kaldırıldı.

3 Kişi Hayatını Kaybetti, Biri Tren Makinisti

Polis ve savcılığın ortak yaptığı açıklamaya göre, kazada hayatını kaybedenlerden birinin trenin makinisti, diğerinin tren şirketi çalışanı, üçüncüsünün ise bir yolcu olduğu belirtildi. Yaralanan 41 kişi arasında durumu ağır olanların da bulunduğu bildirildi.

Kazanın Nedeni Aşırı Yağış Olabilir

Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü, ancak şiddetli yağışlar sonrası taşan bir kanalizasyon kuyusunun ray hattına zarar vermiş olabileceğini değerlendirdiklerini açıkladı.

Kazanın yaşandığı bölge günlerdir yoğun yağış altında bulunuyordu.

Soruşturma Devam Ediyor

Bölge polisi ve ulaştırma yetkilileri, olay yerinde detaylı incelemelerine devam ederken, tren trafiği geçici olarak durduruldu. Alman yetkililer, kaza ile ilgili gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.