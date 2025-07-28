Fenerbahçe, Portekiz kampında zorluk seviyesini adım adım artırarak şu karşılaşmaları oynadı:

Fenerbahçe 2-1 Portimonense

Fenerbahçe 2-0 Uniao de Leiria

Fenerbahçe 4-0 Al-Ittihad

Fenerbahçe 2-3 Benfica

Sarı-lacivertliler, kampı 3 galibiyetle tamamlarken, yalnızca Benfica’ya karşı mağlubiyet yaşadı.

Mourinho, Hem 3’lü Hem 4’lü Sistemi Denedi

Yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Feyenoord ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho, kamp süresince takımını hem 3’lü hem de 4’lü savunma sistemleriyle test etti. Portekizli teknik adam, oyuncularının çok yönlülüğünü ve taktiksel esnekliğini değerlendirdi.

Yeni Transferler ve Kamp Performansları

Fenerbahçe’nin yeni transferleri kamp sürecinde göz doldurdu:

Archie Brown ve Jhon Duran , takım arkadaşlarıyla çabuk kaynaştı ve sahadaki performanslarıyla dikkat çekti.

Youssef En-Nesyri , kamp öncesi verdiği kilolarla fiziksel olarak çok daha fit bir görüntü sergiledi ve skorer yönünü ortaya koydu.

Jayden Oosterwolde , yaşadığı uzun sakatlıktan dönüş sürecinde sol stoperde gösterdiği performansla teknik heyetten tam not aldı.

Fred, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski ve Cengiz Ünder de kamp boyunca olumlu performanslarıyla öne çıkan isimler oldu.

İsmail Yüksek’ten Kötü Haber

Kampın şanssız ismi İsmail Yüksek oldu. Milli oyuncu, antrenman sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle hiçbir hazırlık maçında forma giyemedi.

Kalede Belirsizlik Sürüyor

Hazırlık maçlarında kalede Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat ve kısa süreli olarak Tarık Çetin forma giydi. Mourinho’nun resmi maçlardaki kaleci tercihi merak konusu.

Transfer Sessizliği Dikkat Çekti

Fenerbahçe, kamp öncesinde Tarık Çetin, Archie Brown ve Jhon Duran transferlerini duyurmasına rağmen, kamp sürecinde başka bir takviye açıklamadı. Özellikle sol kanat forvet ve stoper bölgelerinde gözle görülür eksikler yaşandığı ifade edildi.

Mourinho ve Yönetimden Kamp Ziyareti ve Değerlendirme

Kampın son günlerinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, genel sekreter Burak Kızılhan, yöneticiler Hakan Safi ve Kemal Danabaş takımı ziyaret etti. Başkan Koç, teknik direktör Jose Mourinho, futbol direktörü Devin Özek ve futbol koordinatörü Berke Çelebi ile transfer sürecine ilişkin özel bir değerlendirme toplantısı yaptı.

Kampta Öne Çıkan Eksikler

Geçtiğimiz sezonun ardından Edin Dzeko, Dusan Tadic, Milan Skriniar, Filip Kostic, Allan Saint-Maximin ve Osayi-Samuel gibi önemli oyuncularla yollarını ayıran Fenerbahçe, bu isimlerin yerini henüz doldurmadı. Eksiklikler nedeniyle Mourinho bazı oyuncuları mecburen farklı pozisyonlarda denemek zorunda kaldı.

Feyenoord Maçı Öncesi Son Prova: Lazio

Fenerbahçe, 30 Temmuz Çarşamba günü İtalya’nın güçlü ekiplerinden Lazio ile son hazırlık maçına çıkacak. Bu karşılaşma, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Feyenoord ile oynanacak kritik maç öncesi son prova olacak.