Bursa'nın Keles ilçesinde büyük bir sorumsuzluk faciaya yol açıyordu. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alanda çıkan yangının havai fişek nedeniyle başladığı belirlendi. Olayın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, çevrede yaptıkları araştırma sonucu yangına sebep oldukları tespit edilen 4 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin eğlence amacıyla ormanda havai fişek kullandığı ve bu nedenle yangının başladığı öğrenildi.

Yangın, orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Gözaltına alınan 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Yetkililer, özellikle yaz aylarında havai fişek ve benzeri ürünlerin kullanılmasının büyük tehlikeye yol açabileceğine dikkat çekerek vatandaşları uyardı.