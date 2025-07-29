Faruk Turgut’un yapımcılığını üstlendiği, Gold Film imzalı ve NOW ekranlarında izleyiciyle buluşacak “Sakıncalı” kod adlı yeni dizi için hazırlıklar hızla devam ediyor.

Senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğuna ise Arda Sarıgün oturacak. Proje, hem güçlü oyuncu kadrosu hem de hikayesiyle şimdiden dikkatleri üzerine çekti.

Özge Özpirinçci’nin partneri belli oluyor

Dizide, çocuğunun intikamını almak için harekete geçen güçlü bir kadının hikayesi anlatılacak. Başrol karakter Süreyya’ya hayat vermesi beklenen Özge Özpirinçci'nin partneri için ise Salih Bademci ile görüşmeler sürüyor.

İkili daha önce 2021 yılında büyük beğeni toplayan “İlk ve Son” dizisinde başrolü paylaşmıştı. Yeniden aynı projede buluşma ihtimalleri, izleyici nezdinde heyecan yaratmış durumda.

“Sakıncalı”nın oyuncu kadrosu ve yayın tarihiyle ilgili gelişmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.