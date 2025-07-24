Türkiye otomotiv sektörünü doğrudan etkileyen 2025 ÖTV düzenlemesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni sistemle birlikte araçların motor silindir hacmi ve elektrik motor gücüne göre vergilendirme esas alınacak.

ÖTV Oranları %220’ye Kadar Yükselebilecek

Yeni düzenlemeyle bazı araç segmentlerinde ÖTV oranı %220’ye kadar çıkabilecek. Bu artış, özellikle yüksek motor hacmine sahip fosil yakıtlı ve hibrit araçları kapsıyor.

Elektrikli Araçlarda En Düşük ÖTV %25

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, elektrikli araçlar için uygulanan ÖTV oranları da yükseltildi. Daha önce %10 seviyesinde olan en düşük oran, %25’e çıkarıldı. Motor gücü ve batarya kapasitesine göre değişen oranlar, çevreci araçların fiyatlarını doğrudan etkileyebilir.

Fiyatlara Etkisi Ne Olacak?

Binek araçlar : Zaten çoğu model %80 diliminde olduğu için kısa vadede büyük fiyat artışı beklenmiyor.

Pick-up ve SUV segmenti : %4’ten %50’ye çıkan ÖTV oranı nedeniyle fiyatlar ciddi şekilde yükseldi. Örneğin: Ford Ranger: 2.96 milyon TL → 4.26 milyon TL Toyota Hilux: 2.11 milyon TL → 3.04 milyon TL

İkinci el piyasası: Sıfır araçlardaki artış, ikinci elde de fiyatları yukarı çekebilir.