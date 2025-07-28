Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, orman yangınları nedeniyle evlerinden tahliye edilen vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaret sırasında Bozbey, mağdur olan yurttaşların tüm ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli adımların atılacağını belirtti.

Yangından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunan Bozbey, belediye ekiplerinin sahada aktif şekilde görev yaptığını ve vatandaşların yanında olduklarını vurguladı.

Mustafa Bozbey sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada;

''''Harmancık’ta çıkan yangın nedeniyle tahliye edilen 6 köydeki hemşehrilerimizi ziyaret ettik. İhtiyaçlarını yerinde dinledik. Barınma, yiyecek ve içecek başta olmak üzere tüm ihtiyaçların karşılanması için ekiplerimizle birlikte sahadayız. Bu zor günleri dayanışmayla aşacağız.'' ifadesine yer verdi.

Harmancık’ta çıkan yangın nedeniyle tahliye edilen 6 köydeki hemşehrilerimizi ziyaret ettik. İhtiyaçlarını yerinde dinledik.



Barınma, yiyecek ve içecek başta olmak üzere tüm ihtiyaçların karşılanması için ekiplerimizle birlikte sahadayız.



Bu zor günleri dayanışmayla aşacağız. pic.twitter.com/3luNPUez9H — Mustafa Bozbey (@mustafabozbey) July 27, 2025