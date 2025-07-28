Bursa’nın Harmancık ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan Ufuk Aytekin isimli şahsın, geçmişte Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda Astsubay olarak görev yaptığı ancak 2019 yılında “ankesörlü telefon” soruşturması kapsamında FETÖ ile bağlantısı gerekçesiyle ihraç edildiği ortaya çıktı.

Polis tarafından alınan ifadesinde, yangını kasten çıkardığını kabul eden Aytekin’in, dün akşam bir benzin istasyonundan 5 litre benzin aldığı ve bu benzinle ormanlık alanda yangını başlattığı öğrenildi.

Ayrıca, söz konusu kişinin İYİ Parti Harmancık İlçe Gençlik Kolları Başkanı olarak görev yaptığı da iddialar arasında yer aldı.

Olayla ilgili adli soruşturma devam ederken, yangının çıkış nedeni ve bağlantıları derinlemesine inceleniyor.