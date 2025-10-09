Bursa’da barajlar alarm veriyor. BUSKİ’nin son verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı yüzde 0,7’ye kadar indi. Yani barajlarda neredeyse hiç su kalmadı.

Uzun süredir yağmurun yağmamasıyla birlikte, su seviyeleri her geçen gün biraz daha düşüyor. Vatandaşlar, “Sürekli su kesintilerinden bıktık, artık kalıcı bir çözüm istiyoruz” diyerek tepkilerini dile getiriyor.

Kimi mahallelerde su basıncının azaldığı, bazı bölgelerde ise kısa süreli kesintiler yaşandığı belirtiliyor.

Belediyeden henüz resmi bir açıklama gelmedi.