Bursa’da geçtiğimiz günlerde çıkan orman yangınının faili olduğu iddia edilen 30 yaşındaki Ufuk Aytekin’in, yangından kısa süre önce benzin istasyonundan pet şişelerle benzin alırken güvenlik kameralarına yakalandığı ortaya çıktı. Şüphelinin, FETÖ üyeliği nedeniyle 2021 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan Aytekin'in emniyetteki ifadesinde yangını kasten çıkardığını itiraf ettiği belirtildi. İfadesine göre zanlı, ihraç edilmesinin ardından çeşitli işlerde çalıştığını, ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle evden atıldığını ve zaman zaman "ömür boyu cezaevine girmek" gibi düşünceler taşıdığını söyledi.

Olay günü olan 27 Temmuz 2025’te saat 21.30 sıralarında ilçe merkezindeki bir benzinlikten bidonla benzin aldığını belirten Aytekin, daha sonra aracıyla Kışmanlar Parkı’na giderek ormanlık alanda ağaçları tutuşturduğunu ifade etti. Yangın sırasında cep telefonunun yere düşerek yandığını, kendi el ve ayaklarında da hafif yanıklar oluştuğunu anlatan zanlı, olay yerinden arabasıyla kaçtığını aktardı.

Zanlının ifadesi kan dondururken, ifadesini okuyan birçok kişi tepkisini sert bir şekilde dile getirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.