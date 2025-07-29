Kaza, saat 06.00 sıralarında Altayçeşme Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 34 LCB 031 plakalı servis otobüsünün şoförü seyir halindeyken aniden rahatsızlandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kontrolünden çıkan araç, yol kenarındaki şarampole yuvarlandı.

Yaralılara Olay Yerinde Müdahale Edildi

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 8 işçi ve otobüs şoförü, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis Kazayla İlgili Soruşturma Başlattı

Kazanın ardından olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, şoförün sağlık durumu ve kazanın oluş şekline dair kapsamlı bir inceleme başlattı.

Trafik Bir Süre Kontrollü Sağlandı

Kaza nedeniyle Atatürk Caddesi'nde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak verildi. Servis otobüsünün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tamamen trafiğe açıldı.