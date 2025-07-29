Soruşturma dosyasına göre, suç örgütünün İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSFALT ve İETT tarafından açılan bazı ihalelere fesat karıştırdığı ortaya çıktı. Bu kapsamda, ihale komisyonlarında görev alan kamu görevlileri ile ihaleye katılan yetkililerden oluşan toplam 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Çok Sayıda Dijital Materyal ve Evraka El Konuldu

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, evrak ve delil niteliği taşıyan belgeye el konuldu. Emniyet birimleri, ele geçirilen materyaller üzerinde detaylı inceleme başlattı.