Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, sol kanat transferi için İngiltere’ye yöneldi. Teknik direktör José Mourinho’nun talebi doğrultusunda sarı-lacivertliler, West Ham United forması giyen 23 yaşındaki Hollandalı oyuncu Crysencio Summerville’i gündemine aldı.

Kiralama Formülü Masada

West Ham yönetimi, geçtiğimiz sezon Leeds United’dan yaklaşık 30 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Summerville’i bonservisiyle göndermeye sıcak bakmıyor. Ancak İngiliz ekibi, kiralama seçeneğine açık kapı bırakıyor. Fenerbahçe yönetimi de transferi bu formülle gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Summerville’in Kariyer Yolculuğu

Futbola Feyenoord altyapısında başlayan Summerville, burada A takımda forma şansı bulamadı. ADO Den Haag’daki performansıyla dikkat çeken genç oyuncu, ardından Leeds United’a transfer oldu.

Kariyeri boyunca çıktığı 218 maçta toplam 52 gol ve 35 asist üreten Summerville, geçtiğimiz sezon West Ham formasıyla 22 karşılaşmada 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Mourinho’dan Beklenen Telefon

Summerville’in Fenerbahçe’ye sıcak baktığı ve Mourinho’dan gelecek doğrudan bir telefon görüşmesini beklediği ifade ediliyor. Oyuncunun menajeri aracılığıyla sarı-lacivertli kulübe olumlu mesajlar ilettiği öğrenildi.