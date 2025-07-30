Rusya’nın doğusunda yer alan Kamçatka Yarımadası’ndaki Klyuchevskoy Yanardağı, bölgede meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki depremin ardından faaliyete geçti.
Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisi Kamçatka Şubesi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Petropavlovsk-Kamçatskiy kentinin yaklaşık 450 kilometre kuzeyinde bulunan Klyuchevskoy Yanardağı'nda patlama meydana geldiğini duyurdu.
Depremin etkisiyle harekete geçen yanardağda lav ve kül püskürmesi gözlemlenirken, bölge halkına dikkatli olunması çağrısı yapıldı. Yetkililer, sismik hareketliliğin devam edebileceğini belirterek gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi.
Kaynak: DHA