

SEVGİ GÜLDOĞAN

PTT çalışanları, özlük haklarının iyileştirilmesi ve kurumsal belirsizliklerin sona erdirilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştirdi.

30 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 13.00’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bir araya gelen PTT emekçileri, özlük haklarının iyileştirilmesi ve kurumsal süreçlerdeki belirsizliklerin giderilmesi için bir saatlik oturma eylemi gerçekleştirdi. Eylem, Devlet Memurları Konfederasyonu ve Genç Sağlık Sendikası üyelerinin de katılımıyla gerçekleşti.

PTT EMEKÇİLERİ ÖZLÜK HAKLARI İÇİN SES YÜKSELTİYOR

Toplu sözleşme görüşmelerinin sürdüğü bu günlerde, kamu çalışanlarının sesi Ankara’da yükseliyor. Devlet Memurları Konfederasyonu ve bağlı sendikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde başlattıkları nöbet eylemini sürdürüyor.

28 Temmuz’da başlayan oturma eylemiyle birlikte memurlar, mali ve sosyal haklarına sahip çıkmak istediklerini vurguluyor. Eyleme katılan sendikalar arasında yer alan Adil Haber Sen üyeleri ve Genel Başkan Yardımcısı Çetin Örnek, bakanlık önünde yaptıkları basın açıklamasında özellikle PTT çalışanlarının özlük hakları ve kurumsal sorunları gündeme taşıdı.

28 Temmuz’da başlayan oturma eylemiyle birlikte memurlar, mali ve sosyal haklarına sahip çıkmak istediklerini vurguluyor. Eyleme katılan sendikalar arasında yer alan Adil Haber Sen üyeleri ve Genel Başkan Yardımcısı Çetin Örnek, bakanlık önünde yaptıkları basın açıklamasında özellikle PTT çalışanlarının özlük hakları ve kurumsal sorunları gündeme taşıdı.

“PTT emekçileri olarak, özlük haklarımızın iyileştirilmesi ve yaşadığımız sorunlara çözüm üretilmesi talebiyle sesimizi duyurmaya devam ediyoruz,” diyen Örnek, kamu görevlilerinin yıllardır çözüm bekleyen sorunlarının artık görmezden gelinmemesi gerektiğini vurguladı.

Basın açıklamasında, hizmet sözleşmeli personelin karşı karşıya kaldığı iş güvencesi sorunu da dile getirildi. Örnek, 108. maddeye dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Hizmet sözleşmeli personel hakkında yönetmeliğin 108. maddesi, çalışanların iş güvencesini ortadan kaldırmış ve keyfi uygulamalara zemin hazırlamıştır. Bu nedenle söz konusu maddenin derhal yürürlükten kaldırılmasını, idari hizmet sözleşmeli personel statüsünün sona erdirilmesini, tüm çalışanların güvenceli istihdam kapsamına alınmasını talep ediyoruz. Ayrıca idari hizmet sözleşmeli personele yeşil pasaport hakkı verilmesi ve bu konudaki gerekli düzenlemelerin yapılması yönünde çağrıda bulunuyoruz.”

Eylem, Devlet Memurları Sendikası, Genç Sağlık Sendikası ve diğer konfederasyon bileşenlerinin de katılımıyla destekleniyor. Sendika temsilcileri, toplu sözleşme masasında kamu çalışanlarının temel taleplerinin yeterince dikkate alınmadığını belirterek, nöbetin demokratik ve kararlı bir mücadele süreci olduğunu dile getiriyor.

Vergi adaleti, ek gösterge, sosyal yardımlar ve güvenceli çalışma gibi başlıklarda taleplerini yineleyen sendikalar, görüşmeler sonuçlanana kadar eylemlerini sürdüreceklerini açıkladı.

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“BU MASA KALKMAZ!”: PTT ÇALIŞANLARI HAKLARI İÇİN ANKARA’DA NÖBETTE

Toplu sözleşme görüşmeleri sürerken kamu çalışanlarının sesi Ankara’dan yükseliyor. Devlet Memurları Konfederasyonu ve bağlı sendikaların, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde başlattığı oturma eylemi 28 Temmuz’dan bu yana devam ediyor.

Eyleme katılan sendikalardan biri olan Adil Haber Sen, özellikle PTT çalışanlarının yaşadığı sorunları gündeme taşıdı. Sendika Genel Başkan Yardımcısı Çetin Örnek, basın açıklamasının ardından konuştu. “Yıllardır sesimizi duymadılar. Bu masa bu kez öyle kolay kalkmayacak” dedi.

“İŞ GÜVENCESİ ORTADAN KALDIRILDI, 108. MADDE İPTAL EDİLMELİ”

Çetin Örnek, konuşmasında idari hizmet sözleşmeli personelin maruz kaldığı hak kayıplarına dikkat çekti: “108. madde hizmet sözleşmeli personelin iş güvencesini ortadan kaldırdı. Bu madde, çalışanın görev yaptığı birimin kapatılması durumunda, kişinin iş sözleşmesinin tazminatla feshedilmesine imkân tanıyor. Keyfi uygulamaların önünü açan bu düzenlemenin derhal yürürlükten kaldırılmasını istiyoruz.”

“AYNI İŞİ YAPIYORUZ, FARKLI STATÜLERLE EZİLİYORUZ”

PTT’de çalışan personelin yapısal olarak farklı istihdam modelleri altında görev yaptığını belirten Örnek, kurum içindeki parçalı yapının çalışanlar arasında ciddi eşitsizliklere neden olduğunu söyledi: “42 bin personelin yarısı taşeron. Yaklaşık 11 bin kişi idari hizmet sözleşmeli, 10 binin üzerinde ise 399 sayılı KHK ile çalışan memur var. Aynı işi yapan bu insanlar arasında hem mali hem de sosyal haklar bakımından uçurum var. Bu kabul edilemez.”

“KURUMSAL BELİRSİZLİK HER ÇALIŞANI TEDİRGİN EDİYOR”

PTT’nin yeniden yapılanma sürecine girdiğini ve bu süreçte çalışanlar açısından ciddi bir belirsizlik ortamı doğduğunu aktaran Örnek, şu bilgileri verdi:

“İller düzeyindeki başmüdürlüklerin kapatılması, 12 bölge müdürlüğü sistemine geçilmesi planlanıyor. Bu kapsamda özellikle 399 sayılı KHK ile çalışanlar başka kurumlara nakledilecek. Ancak bu planlı bir dönüşüm değil. Kariyer planlaması yapılmadan insanları bilinmezliğe sürüklüyorlar.”

“ÇALIŞAN KARİYER YAPMAK İSTERSE İŞ GÜVENCESİNDEN VAZGEÇMEK ZORUNDA KALIYOR”

Kurum içi yükselme imkanlarının da oldukça sınırlı olduğunu belirten Örnek, çalışanlara adeta bir tercih dayatıldığını ifade etti: “399’lu personel kariyer yapmak isterse iş güvencesinden vazgeçip idari hizmet sözleşmesine geçmek zorunda bırakılıyor. Böyle bir adaletsizlik olabilir mi? İş güvencen varken yükselmek için onu kaybetmen gerekiyor. Bu kabul edilemez.”

“YEŞİL PASAPORT AYRIMI SON BULMALI”

Adil Haber Sen, idari hizmet sözleşmeli personelin yeşil pasaport hakkından mahrum bırakılmasına da tepki gösterdi. Çetin Örnek, “Devletin başka kurumlarında aynı işi yapan memurlar bu haktan yararlanabiliyor. Ama bizim arkadaşlarımız sadece sözleşmeli oldukları için dışlanıyor” dedi.

“SENDİKACILIĞI ÜYE SAYISIYLA DEĞİL, HAK ARAYIŞIYLA ÖLÇÜYORUZ”

Yetkili sendikaların eyleme destek vermemesini eleştiren Örnek, sendikacılığın sadece sayı değil, mücadele işi olduğunu vurguladı: “Bazı sendikalar havuz sistemini istemiyor çünkü üye kaybetmekten korkuyorlar. Ama biz üyelik değil, hakkaniyet derdindeyiz. Gerekirse kapımıza kilit vururuz, yine de arkadaşlarımızın haklarını savunuruz.”

“BU MASA BOŞ KALKMAYACAK”

Son olarak Örnek, toplu sözleşme sürecinin sonuna kadar eylemliliklerini sürdüreceklerini belirtti. Taleplerinin dikkate alınmaması halinde daha güçlü adımlar atılacağının da sinyalini verdi: “Bu nöbet bizim için bir sembol. Memurun artık açlık sınırının altında ezilmesine razı değiliz. Çalışma barışı ancak adaletle sağlanır. Taleplerimiz kabul edilene kadar bu masa boş kalkmayacak.”