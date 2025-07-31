Eylül ayındaki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde, Kanada, İngiltere ve Fransa'dan gelen açıklamalarla Filistin'in devlet olarak tanınması yönünde uluslararası destek büyüyor.

Kanada Başbakanı Mark Carney, ülkesinin Filistin'i bir devlet olarak tanıma kararı aldığını ve bu kararın BM Genel Kurulu'nda resmen duyurulacağını açıkladı. Kanada böylece Filistin'i tanıyacağını açıklayan üçüncü ülke oldu.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise Filistin'i tanımaları için bir şart koştu. Starmer, İsrail'in Gazze'deki insani krizi sonlandırmak amacıyla ateşkesi kabul etmemesi ve iki devletli çözüm için somut adımlar atmaması durumunda, İngiltere'nin BM Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıyacağını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da ülkesinin Filistin devletini tanıma kararı aldığını ve bu kararı Eylül ayındaki BM Genel Kurulu'nda resmen açıklayacaklarını duyurdu. Fransa'nın bu adımı, bölgede kalıcı barışa yönelik diplomatik çabaların bir parçası olarak değerlendiriliyor.