Ankara’nın Mamak ilçesinde bulunan Özel İsmail Karaca Anaokulu, son dönemde yaşanan orman yangınları sonrası örnek bir kampanyaya imza attı. Okul yönetimi, her bir personel adına fidan bağışında bulunarak doğaya nefes olacak bir dayanışma gösterdi.

Bu anlamlı hareket, yalnızca bir bağış kampanyası değil; aynı zamanda okulun çevreye ve gelecek nesillere olan duyarlılığını da gözler önüne serdi.

Okul, yıl boyunca çocuklara çevre bilinci kazandırmak için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Minikler; doğa yürüyüşleri, çevre temizliği çalışmaları, geri dönüşüm etkinlikleri ve fidan dikimleriyle hem doğayla iç içe oluyor hem de küçük yaşta sorumluluk almayı öğreniyor.

Özel İsmail Karaca Anaokulu’nun bu örnek davranışı, Mamak’ta doğaya sahip çıkan bir eğitim anlayışının da en güzel göstergesi oldu.