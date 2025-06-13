Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) okulların kapanmasına az kalması sebebiyle, gençlerin zamanını dolu dolu geçirmesi için Futbol Yaz Kursu kayıtlarını başlattı. Futbol oynamayı seven ve bu alana ilgi duyan çocukların değerlenebileceği Futbol Yaz Kursu'nda tatilini keyifli bir şekilde geçirebilecek.

Yaz kursuna 2013-2018 arası doğulu çocuklar katılabilecek olup, Tebessüm Parkı Halı Saha ve Sincan Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Ayrıca kurs iki dönem sürecek olup, ilki 30 Haziran- 25 Temmuz tarihleri arasında olurken, ikincisi 4-25 Ağustos'ta başlayacak.

"Takım ruhu ve eğlence bir arada"

ABB'nin kendi hesabında konuya ilişkin paylaşım şöyle: "Futbol Yaz Kursu Başlıyor 2018-2013 doğumlu genç yetenekleri ücretsiz kursumuza bekliyoruz. Tebessüm Parkı Halı Saha Sincan Kapalı Spor Salonu Halı Saha 1. Dönem: 30 Haziran – 25 Temmuz 2025 2. Dönem: 4 Ağustos – 25 Ağustos 2025 Profesyonel eğitmenler eşliğinde antrenmanlar, takım ruhu ve eğlence bir arada." denildi.