Sanat ve kültür alanındaki öncü çalışmalarıyla dikkat çeken Etimesgut Belediyesi, yine anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Usta oyuncu Erdal Beşikcioğlu’nun hayat verdiği ve yıllar içinde kült bir yapım haline gelen Behzat Ç. dizisinin yeni sezonu “Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi” ismiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanırken, ilk bölümü özel bir ön gösterimle Etimesgut Belediyesi Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde konuklarla buluştu.

Gecede büyük ilgi gören gösterime; CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, CHP Genel Sekreteri Önder Sav, CHP Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Ayça Çağlar, CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, CHP’nin Ankara ilçe başkanları, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hadi Hakan Maraş ve merhum Doç. Dr. Sinan Ateş’in kıymetli ailesi Sayın Selma Ateş ve Sayın Saniye Ateş’in yanı sıra sanat ve basın dünyasından birçok önemli isim katıldı.

Gösterim, dizinin ilk bölümünün izlenmesiyle başladı. Bölüm sonunda salonu dolduran izleyiciler, başta Erdal Beşikcioğlu olmak üzere tüm oyuncu kadrosunu ve ekip üyelerini dakikalarca ayakta alkışladı. Etimesgut, bu özel geceyle sadece bir dizinin ön gösterimine değil; aynı zamanda sanatçıya, emeğe ve sanata duyulan büyük saygıya ev sahipliği yaptı.

Etkinlik, gösterimin ardından kültür merkezinin fuaye alanında düzenlenen zarif bir kokteylle devam etti. Katılımcılar, dizinin heyecanını paylaşırken aynı zamanda keyifli sohbetler gerçekleştirdi. Etimesgut’ta düzenlenen bu anlamlı etkinlik, sanatın belediyecilikle buluştuğunda ortaya nasıl güçlü bir sinerji çıkabileceğinin en güzel örneklerinden biri olarak hafızalara kazındı.